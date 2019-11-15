Краків переграв Бейбарис у півфінальному раунді Континентального Кубку

Складна перемога господарів турніру

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі першого туру групи F півфінального раунду Континентального Кубку Краків переміг Бейбарис.

У першому періоді Бейбарис пропустив дві шайби. Далі Краків пропустив одну шайбу. У третьому періоді гостям вдалося зрівняти рахунок. Але Краків за хвилину до завершення основного часу зустрічі вирвав перемогу.

Завтра, 16 листопада, Донбас зіграє з Бейбарисом. Початок матчу о 15:00. Цю зустріч покаже телеканал XSport. Краків буде протистояти Німану, який сьогодні здолав Донбас.

Зазначимо, що у третьому (півфінальному) раунді Континентального Кубку беруть участь 8 команд, які розбиті на дві групи.

Континентальний Кубок.

Півфінальний раунд

1 тур, 15 листопада

Краків - Бейбарис 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 1:0 - 02:51 Мікула (Гула), 2:0 - 03:47 Мікула (Тврдонь, Єжек - біл.), 2:1 - 11:44 Філонов (Степанов), 2:2 - 56:23 Степанов, 3:2 - 58:58 Капіца (Бепєрщ)