Український телеканал покаже півфінальні матчі Континентального кубка-2020

XSPORT покаже матчі у прямому ефірі

Джерело - УХЛ.

Півфінальні матчі Континентального кубка-2020 з хокею, які відбудуться 15-17 листопада у Кракові, покаже телеканал XSPORT.

Про це повідомляє УХЛ.

Єдиний представник України на європейській хокейній арені, хокейний клуб Донбас, продовжує похід за головним трофеєм Континентального кубка Міжнародної федерації хокею.

Донбас в третьому раунді виступить в групі F - ігри пройдуть з 15 по 17 листопада в польському Кракові. Суперники донеччан: Краковія, казахстанський Бейбарис і білоруський Німан.

Раніше, Донбас легко переграв Білий Барс у 15 турі УХЛ.