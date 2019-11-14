 Український телеканал покаже півфінальні матчі Континентального кубка-2020 | Хокей | Champion.com.ua
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Український телеканал покаже півфінальні матчі Континентального кубка-2020

Сьогодні 17:25 806 0
XSPORT покаже матчі у прямому ефірі
Український телеканал покаже півфінальні матчі Континентального кубка-2020
#Донбас, #XSPORT

Джерело - УХЛ.

Півфінальні матчі Континентального кубка-2020 з хокею, які відбудуться 15-17 листопада у Кракові, покаже телеканал XSPORT.

Про це повідомляє УХЛ.

Єдиний представник України на європейській хокейній арені, хокейний клуб Донбас, продовжує похід за головним трофеєм Континентального кубка Міжнародної федерації хокею.

Донбас в третьому раунді виступить в групі F - ігри пройдуть з 15 по 17 листопада в польському Кракові. Суперники донеччан: Краковія, казахстанський Бейбарис і білоруський Німан.

Раніше, Донбас легко переграв Білий Барс у 15 турі УХЛ.

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