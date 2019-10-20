Джерело - Чемпіон.
У третьому турі другого раунду Континентального кубка з хокею Донбас зустрічався із латвійським Мого.
Основний час матчу завершився із рахунком 2:2. Автором єдиного реалізованого буліту став російський нападник Донбасу Олександр Васильєв.
Перемога дозволила Донбасу до третього етапу розіграшу Континентального кубку.
Континентальний кубок.
Другий раунд
3 тур, 20 жовтня
Мого - Донбас 2:3 (2:2) після булітів
Раніше, Мого перемогло Црвену Звезду.
Нагадаємо, Донбас розгромив Црвену Звезду.