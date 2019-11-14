Кременчук знищив Динамо у 15 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 15-го туру УХЛ Кременчук на виїзді розгромив харківське Динамо.
Гості прогнозовано святкували розгромну перемогу, закинувши у ворота Динамо 12 шайб. Господарі змогли лише закинули шайбу престижу.
Динамо - Кременчук 1:12 (0:6, 0:2, 1:4)
Шайби: 0:1 - 1:35 Кисельов (Горлушко), 0:2 - 2:25, Григорян (Бондарук), 0:3 - 4:32 Грицких (Хрішпенц), 0:4 - 6:41 Кисельов (Григорян), 0:5 - 9:24 Серанов (Александров), 0:6 - 18:05 Толстушко (Ворона, Савченко), 0:7 - 26:15 Орлов (Кисельов), 0:8 - 37:44 Созонов (Орлов), 1:8 - 44:38 Абаджян (Праведний), 1:9 - 44:57 Бондарук (Кисельов), 1:10 - 46:48 Грицких (Ворона, Толстушко), 1:11 - 58:44 Созонов (Орлов, Пукса), 1:12 - 59:35 Гриценко (Ворона, Савченко).
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