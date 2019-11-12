Крижані Вовки відзаявили Маландіна

Клуб розірвав контракт з нападником

Джерело - УХЛ.

Крижані Вовки розірвали контракт з нападником Кирилом Маландіним.

Про це повідомляє УХЛ.

У поточному сезоні в складі київської команди форвард провів 10 матчів, в яких закинув 3 шайби і віддав 9 передач.

Раніше Кирило Маландін виступав в МХЛ за оренбурзьких Білих Тигрів і в МХЛ-Б за іжевську Сталь і Прогрес.

Нагадаємо, що наступний матч Крижані Вовки проведуть завтра, 13 листопада, проти херсонського Дніпра. Початок зустрічі о 17:45.

Раніше, Донбас здолав Дніпро у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, капітан Дніпра відновився після травми.