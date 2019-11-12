Крижані Вовки відзаявили Маландіна

Джерело - УХЛ.
Крижані Вовки розірвали контракт з нападником Кирилом Маландіним.
Про це повідомляє УХЛ.
У поточному сезоні в складі київської команди форвард провів 10 матчів, в яких закинув 3 шайби і віддав 9 передач.
Раніше Кирило Маландін виступав в МХЛ за оренбурзьких Білих Тигрів і в МХЛ-Б за іжевську Сталь і Прогрес.
Нагадаємо, що наступний матч Крижані Вовки проведуть завтра, 13 листопада, проти херсонського Дніпра. Початок зустрічі о 17:45.
Раніше, Донбас здолав Дніпро у регулярному чемпіонаті.
Нагадаємо, капітан Дніпра відновився після травми.