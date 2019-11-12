Донбас легко переграв Білий Барс у 15 турі УХЛ

У наступному турі 20 листопада Донбас вдома прийматиме харківське Динамо

Джерело - Чемпіон.

У стартовому матчі 15-го туру Української хокейної ліги Донбас на виїзді обіграв Білий Барс.

Важливо: Крижані Вовки відзаявили Маландіна

У першому періоді команда Сергія Вітера закинула одну шайбу. У другій двадцятихвилинці Донбас відзначився ще двічі. У третьому періоді Віталій Лялька встановив остаточний рахунок зустрічі - 4:0.

Донбас набрав 29 очок і піднявся на друге місце в турнірній таблиці УХЛ, поступаючись лідеру чемпіонату України Кременчуку шість очок. Білий Барс йде на 4-й позиції.

У наступному турі 20 листопада Донбас вдома прийматиме харківське Динамо. Білий Барс 16 листопада зіграє з Кременчуком.

Відзначимо, що цього тижня Донбас в Кракові проведе матчі третього етапу Континентального кубка. Команда Вітера зіграє проти Німану (15 листопада), Бейбариса (16 листопада) і Краковії (17 листопада).

УХЛ. Регулярний сезон

15 тур

Білий Барс - Донбас - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)