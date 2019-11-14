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Динамо підписало молодого нападника

Сьогодні 19:34 656 0
Кашевко починав кар'єру у канадській лізі WSHL
Динамо підписало молодого нападника
#Кашевко, #Динамо

Джерело - УХЛ.

Харківське Динамо уклало контракт з нападником Данилом Кашевком.

Про це повідомляє УХЛ.

Раніше 18-річний форвард виступав за юніорські команди херсонського Дніпра, вигравав чемпіонат України U16 і срібні медалі чемпіонату України U20. У минулому сезоні Кашевко зіграв 15 матчів в чемпіонаті України U19, набрав 5 (2+3) очок і став володарем бронзових медалей турніру.

Сезон 2019/20 нападник починав в канадській лізі WSHL в Баррхед Бомберс, де в 9 матчах закинув 2 шайби і віддав 3 результативні передачі.

У складі МХК Динамо Данило Кашевко виступатиме під 23 номером.

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