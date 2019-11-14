Динамо підписало молодого нападника

Джерело - УХЛ.
Харківське Динамо уклало контракт з нападником Данилом Кашевком.
Про це повідомляє УХЛ.
Раніше 18-річний форвард виступав за юніорські команди херсонського Дніпра, вигравав чемпіонат України U16 і срібні медалі чемпіонату України U20. У минулому сезоні Кашевко зіграв 15 матчів в чемпіонаті України U19, набрав 5 (2+3) очок і став володарем бронзових медалей турніру.
Сезон 2019/20 нападник починав в канадській лізі WSHL в Баррхед Бомберс, де в 9 матчах закинув 2 шайби і віддав 3 результативні передачі.
У складі МХК Динамо Данило Кашевко виступатиме під 23 номером.
Раніше, Донбас легко переграв Білий Барс у 15 турі УХЛ.
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