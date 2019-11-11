Донбас матчем з Німаном стартує у півфіналі Континентального Кубка

Дати і час матчів третього раунду турніру

Джерело - ХК Донбас.

Єдиний представник України на європейській хокейній арені хокейний клуб Донбас 15 листопада матчем з Німаном стартує у третьому етапі Континентального кубка Міжнародної федерації хокею.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Донеччани зуміли здобути перемогу в другому раунді кубка і завоювали путівку в півфінал змагання. Відзначимо, що матчі другого раунду відбулися з 18 по 20 жовтня в Броварах, Київська область. Турнір, організований ХК Донбас спільно з Українською хокейною лігою, став великим спортивним святом для всієї України.

Донбас в третьому раунді виступить в групі F - ігри пройдуть з 15 до 17 листопада в польському Кракові. Суперники донеччан: Краковія, казахстанський Бейбарис і білоруський Німан.

Розклад турніру

15 листопада, п'ятниця

15:00. Німан - Донбас

20:00. Краковія - Бейбарис

16 листопада, субота

15:00. Бейбарис - Донбас

20:00. Німан - Краковія

17 листопада, неділя

15:00. Бейбарис - Німан

20:00. Донбас - Краковія

Нагадаємо, Донбас підписав контракт з екс-захисником ЦСКА.