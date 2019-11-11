Донбас матчем з Німаном стартує у півфіналі Континентального Кубка

Джерело - ХК Донбас.
Єдиний представник України на європейській хокейній арені хокейний клуб Донбас 15 листопада матчем з Німаном стартує у третьому етапі Континентального кубка Міжнародної федерації хокею.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Донеччани зуміли здобути перемогу в другому раунді кубка і завоювали путівку в півфінал змагання. Відзначимо, що матчі другого раунду відбулися з 18 по 20 жовтня в Броварах, Київська область. Турнір, організований ХК Донбас спільно з Українською хокейною лігою, став великим спортивним святом для всієї України.
Донбас в третьому раунді виступить в групі F - ігри пройдуть з 15 до 17 листопада в польському Кракові. Суперники донеччан: Краковія, казахстанський Бейбарис і білоруський Німан.
Розклад турніру
15 листопада, п'ятниця
15:00. Німан - Донбас
20:00. Краковія - Бейбарис
16 листопада, субота
15:00. Бейбарис - Донбас
20:00. Німан - Краковія
17 листопада, неділя
15:00. Бейбарис - Німан
20:00. Донбас - Краковія
Нагадаємо, Донбас підписав контракт з екс-захисником ЦСКА.