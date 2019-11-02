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Донбас підписав чемпіона Італії

Сьогодні 09:53 193 0
Шишлянников став гравцем Донбасу
Донбас підписав чемпіона Італії
#Донбас, #Шишлянников

Джерело - УХЛ.

Клуб УХЛ Донбас уклав контракт з нападником Олегом Шишлянниковим.

Про це повідомляє УХЛ.

Уродженець Латвії вже в 16 років дебютував в національній першості в складі СК Рига U17, після чого також виступав в молодіжній команді ризького Динамо, Юрмалі, Огре, був капітаном Риги. Всього в чемпіонаті Латвії Шишлянніков провів 120 матчів, в яких набрав 111 (48+63) очок.

У сезоні 2015/16  Олег Шишлянников виступав в ХК Рига в МХЛ - в 42 матчах форвард закинув 16 шайб і віддав 20 результативних передач при показнику корисності +9.

Сезоном пізніше хокеїст був обраний для участі у Матчі зірок чемпіонату Латвії, став найкращим бомбардиром і снайпером чемпіонату, був визнаний кращим форвардом першості.

У 2017-2019 роках Шишлянніков виступав в Альпійської хокейній лізі за Клагенфурт і Риттих Спорт - 88 матчів, 91 (35 + 56) очок при показнику корисності +13. У сезоні 2018/19 форвард також став чемпіоном Італії.

Раніше, Донбас відзаявив двох хокеїстів.

Нагадаємо, капітан Дніпра відновився після травми.

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