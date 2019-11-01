Донбас відзаявив двох хокеїстів

Діючий чемпіон України Донбас відмовився від послуг двох гравців.

Донбас оголосив про припинення співпраці із захисником Максимом Каменьковим і нападником Сергієм Кузьмиком.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

Максим Каменьков підсилив Донбас напередодні старту поточного сезону. Протягом цього часу він провів 9 ігор, в яких закинув 2 шайби.

Сергій Кузьмик перейшов до складу донеччан з Кременчука в 2017 році. У поточному сезоні форвард відзначився 2 результативними передачами в 3 матчах.

Раніше, Донбас здолав Дніпро у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, капітан Дніпра відновився після травми.