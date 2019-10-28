Малкін підтвердив наявність громадянства США

Джерело - sports.ru.
Російський нападник Піттсбурга Євген Малкін підтвердив, що у нього є громадянство США.
Про це повідомляє журналістка Шеллі Андерсон у Twitter.
Evgeni Malkin said he hopes to return Saturday against Edmonton. Also confirmed he got his U.S. citizenship, now dual with Russia.— Shelly Anderson (@_ShellyAnderson) October 28, 2019
Раніше юрист Дмитро Мачихіна повідомив, що у Малкіна є американське громадянство, коментуючи вкладення хокеїста в блокчейн-бізнес.
Нагадаємо, у Росії визнали масову підміну допінг-проб.