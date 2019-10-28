У зіркового російського хокеїста знайшли паспорт США

Малкін має паспорт США

У російського нападника Піттсбург Пінгвінз Євгенія Малкіна знайшли паспорт США.

Про це повідомляє championat.com.

Документ сплив через скандал з криптовалютою. Малкін вклався в блокчейн-бізнес. Близько чотирьох років тому форвард інвестував близько $ 4 млн в такий незвичайний для російського менталітету проект. В результаті гроші, схоже, пропали, а до проекту вже готують колективні позови.

Для того щоб відкрити цей незвичний для пересічного росіянина бізнес, Євгену Малкіну потрібно було зібрати цілий пакет різних документів, в числі яких опинився і паспорт громадянина США. Американський паспорт часто сприймається нашими громадянами як щось особливе, але для хокеїста, багато років відіграв в НХЛ, нічого особливого в ньому немає. Скажімо прямо: у багатьох гравців і тренерів є американські і канадські паспорти, а хтось, як Андрій Назаров, від них відмовлявся. Відмовився від американського паспорта і Павло Буре.

Юрист Дмитро Мачихіна, займався юридичною підтримкою бізнес-проекту нападника Піттсбург Пінгвінз Євгена Малкіна, прокоментував наявність американського громадянства у російського хокеїста. Нагадаємо, Малкін входить в громадський рух Putin Team, створене Олександром Овечкіним.

"Ім'я Малкіна спливло, коли ми готували пакет документів, збирали стандартну інформацію, задавали питання про бенефіціарів та їх громадянство. Ці питання викликали у Тихонова і Полуляхова (партнерів Малкіна по кампанії. - Прим) напругу: стали шепотітися, а потім сказали, що в проекті є громадянин США. Дізнався я про це, тільки коли прийшов закордонний паспорт Малкіна. Сам він взагалі жодного разу не з'являвся в нашому офісі. Тільки Денис і Антон - всі рішення приймалися ними і від його імені", - заявив Мачихін.

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