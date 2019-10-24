У матчі було закинуто 13 шайб

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 жовтня, Кременчук в 11 турі регулярного чемпіонату приймав Дніпро.

Вже у першому періоді господарі розгромили суперників, закинувши у ворота харків’ян 5 шайб. У другій двадцятихвилинці Кременчук ще двічі зумів вразити ворота "біло-синіх", на що харків'яни відповіли першим взяттям воріт "місцян" у цьому сезоні.

У третьому періоді господарі майданчика повторили досягнення перших двадцяти хвилин, відзначившись 5 разів у воротах харків'ян і впевненою перемогою завершили поєдинок.

Чемпіонат України, УХЛ

11 тур, 24 жовтня

Кременчук – Динамо 12:1 (5:0, 2:1, 5:0)

Шайби: 1:0 Созонов (Жеребцов, Бондарук), 8:24, 2:0 Гриценко (Ворона), 9:16, 3:0 Созонов (Хрішпенц, Жеребцов - більш.) 12:19, 4:0 Ворона (Свищев , Савченко), 13:35, 5:0 Ворона (Савченко, Гриценко), 17:42, 6:0 Кисельов (Орлов, Серанов), 29:33, 6:1 Наливайко (Олійник, Фірсов), 35:37, 7:1 Толстушко (Ворона, Савченко), 37:48, 8:1 Александров (Созонов, Бондарук - більш.), 42:26, 9:1 Орлов (Кисельов, Свищев), 44:37, 10:1 Грицких ( Савченко, Ворона), 45:25, 11:1 Гриценко (Ворона, Толстушко), 12:1, 51:03.

Раніше, Кременчук відрахував двох російських хокеїстів.

Нагадаємо, Донбас розгромив Црвену Звезду.