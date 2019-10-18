Донбас розгромив команду з Сербії у першому турі Континентального кубка

Суха перемогу української команди

Джерело - Чемпіон.

У першому турі другого раунду Континентального кубка з хокею Донбас святкував впевнену перемогу над сербською Црвена Звездою.

Господарі з початку матчу захопили ініціативу на майданчику. Молода сербська команда не змогла на рівних зіграти і зазнала поразки з розгромним рахунком.

Завтра, 19 жовтня, Донбас зіграє з Короною, яка у першому турі програла Мого (3:5). Початок матчу о 18:30.

Континентальний кубок.

Другий раунд

1 тур, 18 жовтня

Донбас - Црвена Звезда 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Шайби: 1:0 - 3 Коренчук, 2:0 - 15 Яковлєв, 3:0 - 33 Матерухін, 4:0 - 35 Коренчук, 5:0 - 49 Бєлухін, 6:0 - 55 Захаров, 7:0 - 59 Яковлєв

Раніше, тренер Црвени Звезди зазначав, що на Континентальному кубку отримують великий досвід.