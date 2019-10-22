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Кременчук відрахував двох російських хокеїстів

Сьогодні 14:00 158 0
У цьому сезоні на двох здобули 4 очка
Кременчук відрахував двох російських хокеїстів
#УХЛ, #Кременчук

Джерело - УХЛ.

Кременчук розірвав контракти з двома російськими хокеїстами Володимиром Калугіним і Олексієм Зайцевим.

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Захисник Калугін в офіційних матчах Кременчука у нинішньому сезоні не грав.

Форвард Зайцев виступав у складі Кременчука з 2018 року. У минулому сезоні в 41 матчі він набрав 54 (11+43) очки.

У цьому сезоні форвард набрав 4 (1+3) очки в 4 матчах.

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