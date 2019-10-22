Кременчук відрахував двох російських хокеїстів

Джерело - УХЛ.
Кременчук розірвав контракти з двома російськими хокеїстами Володимиром Калугіним і Олексієм Зайцевим.
Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.
Захисник Калугін в офіційних матчах Кременчука у нинішньому сезоні не грав.
Форвард Зайцев виступав у складі Кременчука з 2018 року. У минулому сезоні в 41 матчі він набрав 54 (11+43) очки.
У цьому сезоні форвард набрав 4 (1+3) очки в 4 матчах.
Раніше, Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка.
Нагадаємо, Донбас розгромив Црвену Звезду.