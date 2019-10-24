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Білий Барс підписав нападника збірної України

Сьогодні 11:12 148 0
Благой став гравцем Білого Барсу
Білий Барс підписав нападника збірної України
#Благой, #Білий Барс

Джерело - УХЛ.

Клуб УХЛ Білий Барс уклав контракт з нападником Романом Благим.

Про це повідомляє УХЛ.

Поточний сезон форвард починав у білоруському Бобруйську - в 12 матчах Благой набрав 7 (2+5) очок при показнику корисності -1. 

Досвідчений нападник починав свою кар'єру в ХК Київ, після чого переїхав до Білорусі. Виступаючи за Брест і Хімволокно, Благой провів 50 матчів в Екстралізі, в яких віддав 3 результативні передачі. У Вищій лізі Білорусі в тих же клубах форвард відзначився 69 закинутими шайбами і 63 пасами в 127 матчах. 

Після сезону в Соколі переїхав до Казахстану, де грав в Гірнику, Іртиші, Казахмис і Сариарка - 74 матчі, 43 (22 + 21) очки. 

У 2010-2014 роках  Роман Благой виступав в Донбасі в чемпіонатах України і в КХЛ, після чого переїхав до ВХЛ. У 113 матчах у Вищій хокейній лізі Росії форвард закинув 40 шайб і віддав 19 передач, ставши кращим снайпером ВХЛ сезону 2015/16. 

Сезон 2016/17 починав в КХЛ-овськом новокузнецькому "Металурзі", після чого повернувся в Донбас. Наступний сезон Благой провів в угорському Дунауйвароше і казахстанському Арлан, після чого на рік призупинив хокейну кар'єру. 

У національній збірній України форвард провів 25 матчів на чемпіонатах світу в Дивізіоні 1А і 1Б, двічі вигравав золоті медалі Чемпіонату світу в Дивізіоні 1Б. 

У складі Білого Барса Роман Благой виступатиме під 23 номером.

Раніше, нападник Поліщук повернувся до Кременчука.

Нагадаємо, Кременчук відрахував двох російських хокеїстів.

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