Білий Барс підписав нападника збірної України

Благой став гравцем Білого Барсу

Джерело - УХЛ.

Клуб УХЛ Білий Барс уклав контракт з нападником Романом Благим.

Про це повідомляє УХЛ.

Поточний сезон форвард починав у білоруському Бобруйську - в 12 матчах Благой набрав 7 (2+5) очок при показнику корисності -1.

Досвідчений нападник починав свою кар'єру в ХК Київ, після чого переїхав до Білорусі. Виступаючи за Брест і Хімволокно, Благой провів 50 матчів в Екстралізі, в яких віддав 3 результативні передачі. У Вищій лізі Білорусі в тих же клубах форвард відзначився 69 закинутими шайбами і 63 пасами в 127 матчах.

Після сезону в Соколі переїхав до Казахстану, де грав в Гірнику, Іртиші, Казахмис і Сариарка - 74 матчі, 43 (22 + 21) очки.

У 2010-2014 роках Роман Благой виступав в Донбасі в чемпіонатах України і в КХЛ, після чого переїхав до ВХЛ. У 113 матчах у Вищій хокейній лізі Росії форвард закинув 40 шайб і віддав 19 передач, ставши кращим снайпером ВХЛ сезону 2015/16.

Сезон 2016/17 починав в КХЛ-овськом новокузнецькому "Металурзі", після чого повернувся в Донбас. Наступний сезон Благой провів в угорському Дунауйвароше і казахстанському Арлан, після чого на рік призупинив хокейну кар'єру.

У національній збірній України форвард провів 25 матчів на чемпіонатах світу в Дивізіоні 1А і 1Б, двічі вигравав золоті медалі Чемпіонату світу в Дивізіоні 1Б.

У складі Білого Барса Роман Благой виступатиме під 23 номером.

Раніше, нападник Поліщук повернувся до Кременчука.

Нагадаємо, Кременчук відрахував двох російських хокеїстів.