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Нападник Поліщук повернувся до Кременчука

Сьогодні 10:35 118 0
У 2017-2019 роках виступав у складі Кременчука
Нападник Поліщук повернувся до Кременчука
#Кременчук, #Поліщук

Джерело - УХЛ.

Клуб УХЛ Кременчука на регулярний чемпіонат дозаявив нападника Богдана Поліщука. 

Про це повідомляє УХЛ.

Нападник розпочинав свою кар'єру в дитячо-юнацьких командах Хіміка, а в 2016 році повернувся до Києва і підписав контракт з місцевим Дженералз. У 2017-2019 роках Поліщук виступав у складі Кременчука, з яким вигравав срібні та бронзові медалі чемпіонатів України. 

Всього в чемпіонатах України нападник провів 93 матчі, в яких набрав 20 (8+12) очок при показнику корисності +5.

Раніше, Кременчук відрахував двох російських хокеїстів.

Раніше, Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка.

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