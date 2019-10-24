Нападник Поліщук повернувся до Кременчука

У 2017-2019 роках виступав у складі Кременчука

Джерело - УХЛ.

Клуб УХЛ Кременчука на регулярний чемпіонат дозаявив нападника Богдана Поліщука.

Про це повідомляє УХЛ.

Нападник розпочинав свою кар'єру в дитячо-юнацьких командах Хіміка, а в 2016 році повернувся до Києва і підписав контракт з місцевим Дженералз. У 2017-2019 роках Поліщук виступав у складі Кременчука, з яким вигравав срібні та бронзові медалі чемпіонатів України.

Всього в чемпіонатах України нападник провів 93 матчі, в яких набрав 20 (8+12) очок при показнику корисності +5.

Раніше, Кременчук відрахував двох російських хокеїстів.

Раніше, Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка.