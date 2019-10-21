Джерело - Чемпіон.
У третьому турі другого раунду Континентального кубка з хокею Донбас у серії булітів здолав латвійське Мого.
Перемога дозволила Донбасу до третього етапу розіграшу Континентального кубку.
Континентальний кубок.
Другий раунд
3 тур, 20 жовтня
Мого - Донбас 2:3 (2:2) (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) після булітів
Шайби: 0:1 - Матерухін (Белухин - мен.) 21:23, 1:1 - Демітерс (Желубовскіс, Ліпсбергс - біл.), 52:45, 2:1 - Я. Озолінс (Савіелс) 56:24, 2:2 - Мазур (Васильєв) 57:40, переможний буліт - Васильєв.
Раніше, Мого перемогло Црвену Звезду.
Нагадаємо, Донбас розгромив Црвену Звезду.