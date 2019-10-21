Переможець матчу визначився у серії булітів

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі другого раунду Континентального кубка з хокею Донбас у серії булітів здолав латвійське Мого.

Перемога дозволила Донбасу до третього етапу розіграшу Континентального кубку.

Континентальний кубок.

Другий раунд

3 тур, 20 жовтня

Мого - Донбас 2:3 (2:2) (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) після булітів

Шайби: 0:1 - Матерухін (Белухин - мен.) 21:23, 1:1 - Демітерс (Желубовскіс, Ліпсбергс - біл.), 52:45, 2:1 - Я. Озолінс (Савіелс) 56:24, 2:2 - Мазур (Васильєв) 57:40, переможний буліт - Васильєв.

Раніше, Мого перемогло Црвену Звезду.

Нагадаємо, Донбас розгромив Црвену Звезду.