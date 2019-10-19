Мого розгромив команду з Сербії у другому турі Континентального кубка

Сербам вдалося закинути шайбу перстижу

Джерело - Чемпіон.

У другому турі другого раунду Континентального кубка з хокею, що відбувається у Броварах, латвійський Мого святкував впевнену перемогу над сербською Црвена Звездою.

Мого впевнено переміг молоду команду з Сербії. Перший і третій період пройшли за повної переваги Мого. У другому періоді сербам вдалося закинути шайбу престижу.

Континентальний кубок.

Другий раунд

1 тур, 18 жовтня

Мого - Црвена Звезда 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Вчора, Донбас розгромив команду Црвена Звезда, Мого з рахунком 5:3 здолав румунську Корону.