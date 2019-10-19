Донбас знищив румунську Корону у другому турі Континентального кубка

Гостям вдалося закинути шайбу престижу

Джерело - Чемпіон.

У другому турі другого раунду Континентального кубка з хокею Донбас впевнено переміг Корону з Румунії.

У кожному з періодів гравці Донбасу переважали суперника і святкували заслужену перемогу.

Після зіграних двох турів по дві перемоги мають Донбас і латвійське Мого. Завтра, 20 жовтня, ці дві команди в очній зустрічі визначать переможця групи і володаря путівки до третього раунду змагань. Початок матчу о 18:30.

Континентальний кубок.

Другий раунд

2 тур, 19 жовтня

Донбас - Корона 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Раніше, Мого перемогло Црвену Звезду.

Нагадаємо, вчора Донбас розгромив Црвену Звезду.