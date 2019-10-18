У Броварах стартував другий раунд Континентального кубка

Латвійці перемогли з перевагою у дві шайби

Джерело - Чемпіон.

У першому турі другого раунду Континентального кубка з хокею латвійське Мого перемогло Корону з Румунії.

Перші два періоди пройшли за переваги команди Мого. А от у третьому періоді Корона з Брашова зуміла відновити інтригу у зустрічі, але не більше.

Сьогодні у другому матчі першого туру Донбас зіграє з сербською Црвеною Звездою. Початок матчу о 19:30.

Континентальний кубок.

Другий раунд

1 тур, 18 жовтня

Корона - Мого 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)

Шайби: 0:1 - 16 Мамоновс, 0:2 - 20 Курміс, 0:3 - 39 Гріцинскіс, 1:3 - 43 Біро, 1:4 - 44 Гріцинскіс, 2:4 - 48 Борисенко, 3:4 - 51 Фаулі, 3:5 - 59 Сіксніс

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