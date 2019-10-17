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Тренер Црвени Звезди: На Континентальному кубку ми отримаємо великий досвід

Вчора 23:11 190 0
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Тренер Црвени Звезди: На Континентальному кубку ми отримаємо великий досвід
#Црвена Звезда, #Донбас

Джерело - xsport.ua.

У другому раунді Континентального кубка Црвена Звезда розраховує здобути хоча б одну перемогу.

Про це заявив наставник Црвени Звезди Йовіца Рус.

"Ми розраховуємо, що в цьому турнірі ми отримаємо великий досвід, так як у нас команда дуже молода, хлопцям по 20-25 років. Ми налаштовані по-бойовому, але розуміємо, що виграти буде складно, тому поки розраховуємо на одну перемогу.

В цілому, у нас достататочно гравців, які можуть здобути позитивний результат", - зазначив Рус.

У першому турі Континентального кубка Црвена Звезда зіграє проти Донбасу. Гра відбудеться 18 жовтня. Початок о 19:00.

Раніше, чемпіон Румунії прибув до України.

Нагадаємо, Кременчук знищив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті.

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