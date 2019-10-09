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Донбас декласував Динамо у регулярному чемпіонаті

Сьогодні 22:50 232 0
Чинний чемпіон не залишив шансів аутсайдеру
Донбас декласував Динамо у регулярному чемпіонаті
#Динамо, #Донбас, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру Української хокейної ліги МХК Динамо приймало Донбас.

Вже у першому періоді чинний чемпіон УХЛ закинув у ворота Динамо 7 шайб та зняв питання про переможця зустрічі.

Чемпіонат України, УХЛ

8 тур, 9 жовтня

МХК Динамо – Донбас 0:13 (0:7, 0:4, 0:2)

Шайби: 0:1. Яковлєв, 1:57, 0:2. Ігнатенко, 6:13, 0:3. Коренчук, 07:30 0:4. Подзіньш, 8:10, 0:5. Лялька, 12:20, 0:6. Розумов, 13:22, 0:7. Мазур, 15:10, 0:8. Карпенко, 28:58, 0:9. Лялька, 33:42, 0:10. Подзіньш, 34:18, 0:11. Захаров, 36:50, 0:12. Лялька, 49:12, 0:13. Подзіньш, 55:00.

Раніше, Кременчук знищив Крижаних Вовків.

Нагадаємо, легендарний футбольний голкіпер перейшов у хокей.

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