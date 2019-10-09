Крижані Вовки знову пропустили 11 шайб від Кременчука

Джерело - Чемпіон.

Кременчук вдруге у сезоні УХЛ завдав розгромної поразки Крижаним Вовкам.

У першому періоді лідер чемпіонату закинув три шайби, у другій двадцятихвилинці Кременчук збільшив перевагу до 6:0. У третьому періоді гостям вдалося закинути ще п'ять шайб.

Чемпіонат України, УХЛ

8 тур, 9 жовтня

Крижані Вовки – Кременчук 0:11 (0:3, 0:3, 0:5)

Шайби: 0:1 Зайцев (Созонов, Орлов - більш.), 7:41. 0:2 Толстушко (Ворона), 9:36. 0:3 Созонов (Хрішпенц, Пукса), 12:49. 0:4 Созонов (Гриценко, Орлов), 21:33. 0: 5 Серанов (Бабрусев, Кисельов), 23:43. 0:6 Серанов (Бабрусев, Кисельов), 36:46. 0:7 Орлов (Созонов, Пукса), 41:02. 0:8 Серанов (Бойових), 44:00. 0:9 Ефімочкін (Зайцев), 46:44. 0:10 Бондарук (Кисельов), 47:32. 0:11 Бойових (Орлов), 52:00.

Раніше, Донбас переграв Крижаних Вовків в УХЛ.

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