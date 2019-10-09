Англійський хокейний клуб Гілдфорд Фенікс оголосив про підписання екс-голкіпера Челсі та Арсуналу Петра Чеха.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Я радий можливості зіграти за Фенікс. Сподіваюся, зможу допомогти цій молодій команді досягти намічених цілей в сезоні і постараюся виграти з нею максимум матчів, коли буду отримувати шанс зіграти. Після 20 років у футболі це буде прекрасний досвід для мене зіграти в гру, за якої я люблю спостерігати і в яку грав, будучи дитиною", - розповів Чех.