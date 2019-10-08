Найкращі гравці місяця отримають спеціальні нагороди

Новицький, Дорофєєв і Ліпсбергс стали найкращими гравцями чемпіонату УХЛ - Парі-Матч у вересні.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

Найкращим голкіпером вересня став воротар Кременчука В'ячеслав Новицький. У п'яти матчах голкіпер пропускав в середньому 1 шайбу за гру і відбивав 95,2% кидків.

Найкращим гравцем оборони був названий захисник Дніпра Сергій Дорофєєв. Хокеїст відзначився дублем у матчі-відкритті сезону проти Донбасу, а також віддав 7 результативних передач і заробив показник корисності +8.

Найкращим нападником місяця став нападник Дніпра Мікс Ліпсбергс. Він закинув дві шайби у ворота донеччан, по разу відзначився у воротах Кременчука та Крижаних Вовків і зробив покер у матчі проти Динамо. При 10 (8+2) набраних очках форвард заробив показник корисності +5.

Раніше, Донбас підписав двох росіян - Большакова і Васильєва.