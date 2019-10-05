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Крижані Вовки здобули другу перемогу в сезоні, Дніпро знищив чемпіона. Підсумки 6-го туру УХЛ

Сьогодні 12:26 198 0
Крижані Вовки видобули другу перемогу в сезоні, Дніпро обіграв чинного чемпіона, а Кременчук продовжує серію перемог
Крижані Вовки здобули другу перемогу в сезоні, Дніпро знищив чемпіона. Підсумки 6-го туру УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Уклаїни, УХЛ

6 тур

Динамо - Крижані вовки 3:4

2 жовтня відбулася зустріч  МХК Динамо і Крижаними Вовками. Зустріч завершилася перемогою киян в овертаймі з рахунком 3:4. Перші два періоди у "вовків" була перевага, а на табло рахунок 0:3. Шайбами відзначилися Олександр Овчинников, Микита Шабанов та Сергій Мікульчик. У третій двадцятихвилинці "динамівці" зібралися з силами і тричі вразили ворота Крижаних Вовків. Голи у ворота Максима Дуве закинули Данило Шалкін, Артем Целогородцев і Євген Абаджян. Основний час закінчився з рахунком 3:3. Переможну шайбу в овертаймі закинули Крижані Вовки, зусиллями Владислава Воробйова.

Чемпіонат Уклаїни, УХЛ

6 тур

Дніпро - Донбас 5:0

Цього дня відбулася зустріч херсонського Дніпра з чинним чемпіоном Донбасом. Матч завершився з рахунком 5:0. Гості повністю контролювали шайбу і мали на багато більше небезпечних моментів. Херсонці, лише на 12 хвилині гри змогли по-справжньому потурбувати ворота Донбасу.

Переломним моментом зустрічі став другий період, коли "щуки", при рахунку 1:0 на свою користь, закинули ще три шайби. Заключний період став формальністю, в якому херсонці змогли ще раз закинути. Хет-триком відзначився Денис Василенков. І дубль на свій рахунок записав Сергій Дорофєєв.

Чемпіонат Уклаїни, УХЛ

6 тур

Білий Барс - Кременчук 1:5

3 жовтня Білий Барс приймав лідера чемпіонату УХЛ - Парі-Матч ХК Кременчук. Підсумок матчу 1:5 на користь "містян". Першими в поєдинку закинули гості, зусиллями Владислава Грицких. Але білоцерківці змогли зрівняти рахунок. Голом у ворота Кременчука відзначився Володимир Алексюк. Другу шайбу в ворота "кішок" закинув Давид Григорян. У другому і третьому періоді збільшили відрив у рахунку і вивели команду вперед Іван Савченко, Гліб Варава і Микола Кисельов. Поєдинок завершився з рахунком 1:5 на користь Кременчука.

 

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