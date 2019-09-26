Кременчук знищив Динамо у 4 турі УХЛ

Сім закинутих шайб у ворота господарів

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі чемпіонату України з хокею Кременчук на виїзді не мав проблем з харківським Динамо.

Вже у першому періоді гості забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку - 5:0. Орлову вистачило шість хвилин матчу, щоб оформити дубль. У другому і третьому періодах було закинуто лише по одній шайбі.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат

4 тур, 26 вересня

Динамо - Кременчук 0:7 (0:5, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 - 5 Орлов, 0:2 - 6 Орлов, 0:3 - 12 Кісельов, 0:4 - 15 Серанов, 0:5 - 18 Горлушко, 0:6 - 31 Созонов, 0:7 - 55 Горлушко

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