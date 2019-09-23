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Кременчук – Крижані Вовки 11:1. Огляд матчу

Сьогодні 08:41 225 0
Перемога дозволила Кременчуку зберегти лідерство в УХЛ.
Кременчук – Крижані Вовки 11:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Лідер чемпіонату Кременчук знищив Крижаних Вовків в УХЛ.

Вже у першому періоді господарі змогли закинути шість шайб у ворота суперників.

Перемога дозволила Кременчуку зберегти лідерство в УХЛ.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат, 22 вересня

Кременчук – Крижані Вовки 11:1 (6:0, 4:1, 1:0)

Шайби: 1:0 Гріцкіх, 3.20, 2:0 Боєвих, 4,25, 3:0 Созонов, 4.53, 4:0 Ворона, 5.36, 5:0 Ворона, 12.12, 6:0 Кісельов, 16.47, 7:0 Кісельов, 9.08, 8:0 Пукс, 10.01, 9:0 Христенко, 10.41, 10:0 Созонов, 14.33, 10:1 Дворник, 17.02, 11:1 Варава, 18.55

Раніше, Донбас розгромив Крижаних Вовків.

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ.

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