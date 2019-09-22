Визначився останній суперник Донбасу у Континентальному кубку

Джерело - Чемпіон.
Сербська Црвена Звезда достроково виграла турнір групи А першого раунду Континентального кубка, який проходив у Стамбулі.
Таким чином, суперниками Донбасу в другому раунді Континентального кубка стануть латвійський Мого, румунська Корона і сербська Црвена Звезда. Матчі цього етапу відбудуться в Броварах на арені Термінал з 18-го по 20-е жовтня.
Повний розклад групи С:
18 жовтня
16:00. Корона" - Мого
19:30. Донбас - Црвена Звезда
19 жовтня
14:30. Мого - Црвена Звезда
18:30. Донбас - Корона
20 жовтня
14:30. Црвена Звезда - Корона
18:30. Мого - Донбас
Раніше, Донбас впевнено переміг команду Крижані Вовки.
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