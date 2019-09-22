Кременчук знищив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті

У матчі було закинуто 12 шайб

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 вересня, відбувся матч третього туру Української хокейної ліги.

Лідер чемпіонату Кременчук знищив Крижаних Вовків, вже у першому періоді господарі змогли закинути шість шайб у ворота суперників.

Перемога дозволила Кременчуку зберегти лідерство в УХЛ.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат, 22 вересня

Кременчук – Крижані Вовки 11:1 (6:0, 4:1, 1:0)

Шайби: 1:0 Гріцкіх, 3.20, 2:0 Боєвих, 4,25, 3:0 Созонов, 4.53, 4:0 Ворона, 5.36, 5:0 Ворона, 12.12, 6:0 Кісельов, 16.47, 7:0 Кісельов, 9.08, 8:0 Пукс, 10.01, 9:0 Христенко, 10.41, 10:0 Созонов, 14.33, 10:1 Дворник, 17.02, 11:1 Варава, 18.55

Раніше, Донбас розгромив Крижаних Вовків.

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ.