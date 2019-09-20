Білий Барс підсилився досвідченим нападником

Джерело - УХЛ.

Білий Барс дозаявив українського нападника Сергія Бабинця.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

Деталі угоди гравця із клубом не повідомляються. Бабинець буде виступати у Білому Барсі під 14 номером.

Останні два сезони 32-річний форвард виступав у першій лізі Словаччини в складі Прешова і Гуменне, де у 80 матчах закинув 32 шайби і віддав 28 передач при показнику корисності +7.

У чемпіонатах України Сергій Бабинець провів 12 сезонів у київському Політехніці та Соколі, Донбасі та Білому Барсі. Всього у 320 матчах нападник набрав 391 (169 + 222) очко, двічі ставав чемпіоном країни з Соколом, і п'ять разів - з Донбасом.

Раніше, Донбас розгромив Крижаних Вовків.

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ.