Господарі святкували розгромну перемогу

Джерело - Чемпіон.

У другому турі чемпіонату України з хокею Білий Барс у домашньому матчі розгромив МХК Динамо із рахунком 6:2.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат

2 тур, 19 вересня

Білий Барс - МХК Динамо 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 Качан (Ядловський, Васильєв - більш.), 5:21, 2:0 Васильєв (Лєсников, Куцевич - більш.), 9:07, 3:0 Лєсников (Шаманський, Куцевич), 18:05, 3:1 Панков (Геворкян, Борисов), 19:59, 4:1 Дурдиєв (Сімчук, Ядловський), 31:39, 4:2 Муртіщев (Наливайко, Олійник - більш.), 37:50, 5:2 Середнецкий ( Васильєв, Шиманський), 39:44, 6:2 Шиманський (Логачов, Куцевич - більш. 5х3)

Раніше, Донбас розгромив Крижаних Вовків.

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ.