Дніпро підписав екс-нападника Донбасу

Луговий став гравцем Дніпра

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро уклав контракт з нападником Владиславом Луговим.

Про це повідомляє УХЛ.

24-річний форвард раніше виступав у складі Кременчука та Донбасу, за п'ять сезонів в чемпіонатах України провів 155 матчів і набрав 153 (65 + 88) очки. Сезон 2013/14 нападник починав в МХЛ-Б в кишинівської Платіні, а роком раніше відіграв сезон в Кременчуці у Вищій лізі Білорусі.

З Донбасом Владислав Луговий двічі ставав чемпіоном України, а в складі Кременчука вигравав срібні (двічі) і бронзові медалі.

У Дніпрі Владислав Луговий буде виступати під 3 номером.

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ.

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