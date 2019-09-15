Мій профіль
Кубок Девіса. Україна - Угорщина: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:10 271
Крижані Вовки - МХК Динамо: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:36 191
Хейні побив росіянина і став претендентом на пояс Ломаченка
Сьогодні 09:16 1066
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 09:13 26907
Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ
Вчора 21:51 618
Манчестер Сіті сенсаційно програв Норвічу у 5 турі АПЛ
Вчора 21:22 1071
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Вчора 20:50 1748
Збірна України програла Нідерландам на чемпіонаті Європи
Вчора 19:24 1084
Шахтар у неймовірному матчі переміг Зорю у 7 турі УПЛ
Вчора 18:53 913
Стаховський здобув перемогу в першій грі Кубка Девіса
Вчора 14:25 813
Навколо спорту
Блоги
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:13 1064
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування української команди
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування української команди Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:51 177
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 23:02 929
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
Вчора 20:50 1748
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США!
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США! Valeriy Ruchka
Вчора 07:56 2130
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1427
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 1446
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+ Valeriy Ruchka
12.09.2019 17:25 1951
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача Valeriy Ruchka
12.09.2019 14:34 680
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей Valeriy Ruchka
12.09.2019 13:33 385
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:38 Футбол Ювентус поступився лідерством в Серії А вперше за 560 днів 119
12:36 Хокей. УХЛ Крижані Вовки - МХК Динамо: онлайн-трансляція. LIVE 191
12:34 Гандбол Гравці Мотора прогулялися Веспремом перед грою Ліги чемпіонів 137
12:24 Хокей. УХЛ Кременчук вибрав нового капітана 70
12:10 Теніс Кубок Девіса. Україна - Угорщина: онлайн-трансляція. LIVE 271
11:51 Бокс Ф'юрі викликав Вайлдера на поєдинок 107
11:39 Баскетбол Аргентина - Іспанія: онлайн-трансляція фіналу чемпіонату світу-2019 103
11:30 Теніс Костюк працює з екс-тренером Контавейт і Остапенко 437
11:25 Пряма трансляція Динамо - Десна: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ 113
11:18 Футбол Наполі - Сампдорія 2:0. Огляд матчу 129
10:57 Баскетбол Каррі та Грін готові зіграти за США на Олімпійських іграх 235
10:54 Футбол Зінченко - найкращий захисник Манчестер Сіті у матчі з Норвічем 724
10:33 Хокей НХЛ дискваліфікувала російського форварда за вживання кокаїну 191
10:14 Футбол Лейпциг - Баварія 1:1. Огляд матчу 373
10:13 Блог Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео 1064
09:57 Бокс Хейні викликав на бій Ломаченка 657
09:51 Блог Веспрем - Мотор: передматчеве тренування української команди 177
09:47 Футбол Мораес наздогнав Шевченка в списку бомбардирів УПЛ за всю історію 554
09:33 Футбол Зінченко зазнав першої поразки в АПЛ 423
09:16 Бокс Хейні побив росіянина і став претендентом на пояс Ломаченка 1066
09:13 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 26907
09:05 Футбол Колос - Львів: прев'ю матчу 7 туру УПЛ 196
09:01 Футбол Динамо - Десна: прев'ю матчу 7 туру УПЛ 243
08:55 Футбол Барселона - Валенсія 5:2. Огляд матчу 192
08:42 Бокс Ф'юрі переміг Валліна рішенням суддів 694

Кременчук вибрав нового капітана

Сьогодні 12:24 70 0
Кисельов в цьому статусі замінить Гриценко
Кременчук вибрав нового капітана
#Кременчук, #Кисельов

Джерело - УХЛ.

Тренерський штаб ХК Кременчук визначився з капітаном і його асистентами на новий сезон.

Про це повідомляє сайт УХЛ.

У новому сезоні капітаном Кременчука буде нападник Микола Кисельов, асистентами - його колеги по амплуа Тимур Гриценко і Олександр Пукса.

Відзначимо, що минулого сезону капітаном команди був Гриценко.

Кременчук в новому сезоні УХЛ стартує сьогодні, 15 вересня, домашнім матчем проти Білого Барса.

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ.

Раніше сайт Чемпіон став офіційним інформаційним партнером Української хокейної ліги - Parimatch.

Коментарі ()