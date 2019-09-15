Кисельов в цьому статусі замінить Гриценко

Джерело - УХЛ.

Тренерський штаб ХК Кременчук визначився з капітаном і його асистентами на новий сезон.

Про це повідомляє сайт УХЛ.

У новому сезоні капітаном Кременчука буде нападник Микола Кисельов, асистентами - його колеги по амплуа Тимур Гриценко і Олександр Пукса.

Відзначимо, що минулого сезону капітаном команди був Гриценко.

Кременчук в новому сезоні УХЛ стартує сьогодні, 15 вересня, домашнім матчем проти Білого Барса.

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ.

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