УХЛ сподівається відродити у Києві ХК Сокіл

Після завершення реконструкції комплексу Авангард варто думати про відродження Сокола.

Про це гендиректор УХЛ Сергій Варламов заявив Xsport.ua.

"Були надії, що Київ зможе підготувати команду, зібрати хороший склад і знайти спонсорські гроші для цього, але, на жаль, в цьому році ми знову залишаємося без хокейного клубу в столиці. Зараз проходить реконструкція хокейного комплексу Авангард. Коли його запустять, то можна буде просуватися по відродженню хокейного клубу Сокіл", - сказав Варламов.