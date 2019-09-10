Дві легенди НХЛ відвідають Київ

Відіграли на двох 28 сезонів в НХЛ

Джерело - УХЛ.

Легендарні брати Дейв і Вейн Бабичі, які відіграли на двох 28 сезонів в НХЛ, з 27 по 29 вересня відвідають Київ.

Про це повідомляється на офіційному сайті Української хокейної ліги.

Легенди НХЛ проведуть майстер-класи для дітей на Льодовій арені ВДНХ. Дана можливість організована за підтримки Костянтина Симчука.

Також, Дейва і Вейна цікавить можливість обговорити можливу співпрацю з хокейними організаціями в нашій країні, в тому числі і з Українською хокейною лігою Парі-Матч.

Раніше, Дніпро підсилилось російським захисником.

Нагадаємо, Донбас вп'яте став переможцем Donbass Open Cup.