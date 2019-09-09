Донбас в останньому матчі легко переміг Краковію

Донбас обіграв польську Краковію з рахунком 4:1 і став переможцем Donbass Open Cup-2019.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

У першому періоді хокеїсти Донбасу двічі відзначились в воротах суперника, свої шанси використали Євген Бєлухін і Віктор Захаров. На початку другого періоду рахунок став вже 3:0, відзначився Олександр Костиков.

У третьому періоді Бухавскі відзначився голом і повернув інтригу в протистояння. Однак Донбас зміг забити ще одну шайбу у ворота Краковії на останніх хвилинах матчу, коли суперник зняв голкіпера.

Donbass Open Cup-2019

08 вересня

Донбас – Краковія 4:1(2:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 12:35 Бєлухін (Костіков), 2:0 - 17:00 Захаров (Ігнатенко), 3:0 - 21:35 Костіков (Пуголовкін), 3:1 - 50:20 Бухавскі (Джевецкі), 4:1 – 57:33 Пангелов-Юлдашев (Каменьков)

Нагадаємо, Дніпро перемогло Білий Барс у контрольному матчі.

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