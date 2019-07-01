Дніпро підписав білоруського нападника

Про деталі контракту не повідомляється

Херсонський Дніпро підписав контракт з білоруським нападником Олександром Каракулько.

Про це повідомляє офіційна сторінка клубу в Facebook.

Про деталі контракту 24-річного нападника не повідомляється.

Минулий сезон Каракулько провів у Динамо-Молодечно, в якому за 46 матчів набрав 27 (7+20) очок. До цього він виступав у складі мінської Юності, з якою у 2016 році став чемпіоном Білорусі, а у 2018 році виграв Континентальний кубок, закинувши переможну шайбу в першому матчі Суперфіналу турніру проти Риттих-Спорт.

Нагадаємо, у Києві відбудеться Континентальний кубок.

Також, у Києві хочуть побудувати льодову арену.

Джерело - Чемпіон.