Реалізація запланована на 2019-2021 рік

Україна може нарешті отримати сучасний льодовий комплекс.

Про це повідомляє сайт Sportanalytic.com.

Для конференції щодо підтримки реформ у Торонто наша делегація підготувала державний інвестиційний проект будівництва арени у Києві в Києві вартістю 1,68 мільярда гривень. Подія відбудеться у липні.

Таку пропозицію озвучив перший віце-прем'єр-глава Мінекономрозвитку Степан Кубів.

Комісія підтримала його ініціативу виділити вже зараз перше бюджетне фінансування проекту, щоб почати розробку проектної документації і встигнути підготувати презентацію до конференції в Торонто.

Виконавцем проекту є ДП ЦУТБ Льодовий стадіон, його реалізація запланована на 2019-2021 рр. Цього року хочуть виділити 5 млн грн.

Також, у Миколаєві збудують льодову арену.

Нагадаємо, Інгулець завершить будівництво стадіону до старту нового сезону.

Джерело - Sportanalytic.