Україна може нарешті отримати сучасний льодовий комплекс.
Про це повідомляє сайт Sportanalytic.com.
Для конференції щодо підтримки реформ у Торонто наша делегація підготувала державний інвестиційний проект будівництва арени у Києві в Києві вартістю 1,68 мільярда гривень. Подія відбудеться у липні.
Таку пропозицію озвучив перший віце-прем'єр-глава Мінекономрозвитку Степан Кубів.
Комісія підтримала його ініціативу виділити вже зараз перше бюджетне фінансування проекту, щоб почати розробку проектної документації і встигнути підготувати презентацію до конференції в Торонто.
Виконавцем проекту є ДП ЦУТБ Льодовий стадіон, його реалізація запланована на 2019-2021 рр. Цього року хочуть виділити 5 млн грн.
Також, у Миколаєві збудують льодову арену.
Нагадаємо, Інгулець завершить будівництво стадіону до старту нового сезону.
Джерело - Sportanalytic.