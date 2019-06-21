Виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага прокоментував проведення Континентального кубку IIHF в Україні

Майбутній Континентальний кубок IIHF є дуже престижним для України.

Про це розповів виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага, повідомляє УХЛ.

"Хочеться привітати донецьких уболівальників, а також всю хокейну громадськість України з перемогою Донбасу в праві проведення другого раунду Континентального кубка. Цей турнір пройде в Україні вперше з 2013 року. Для Української хокейної ліги участь наших клубів в титульних європейських турнірах є дуже престижною", – розповів Олексій Брага.

Раніше, Донбас дізнався своїх суперників по групі.

Нагадаємо, що у сезоні 2018/2019 років чемпіоном Української хокейної ліги став Донбас.

Джерело - Чемпіон.