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Континентальний кубок відбудеться в Україні вперше із 2013 року – Брага

Вчора 19:36 764 0
Виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага прокоментував проведення Континентального кубку IIHF в Україні
Континентальний кубок відбудеться в Україні вперше із 2013 року – Брага

Майбутній Континентальний кубок IIHF є дуже престижним для України.

Про це розповів виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага, повідомляє УХЛ.

"Хочеться привітати донецьких уболівальників, а також всю хокейну громадськість України з перемогою Донбасу в праві проведення другого раунду Континентального кубка.

Цей турнір пройде в Україні вперше з 2013 року. Для Української хокейної ліги участь наших клубів в титульних європейських турнірах є дуже престижною", – розповів Олексій Брага.

Раніше, Донбас дізнався своїх суперників по групі.

Нагадаємо, що у сезоні 2018/2019 років чемпіоном Української хокейної ліги став Донбас.

Джерело - Чемпіон.

#Брага, #Донбас, #УХЛ
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