Майбутній Континентальний кубок IIHF є дуже престижним для України.
Про це розповів виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага, повідомляє УХЛ.
"Хочеться привітати донецьких уболівальників, а також всю хокейну громадськість України з перемогою Донбасу в праві проведення другого раунду Континентального кубка.
Цей турнір пройде в Україні вперше з 2013 року. Для Української хокейної ліги участь наших клубів в титульних європейських турнірах є дуже престижною", – розповів Олексій Брага.
Раніше, Донбас дізнався своїх суперників по групі.
Нагадаємо, що у сезоні 2018/2019 років чемпіоном Української хокейної ліги став Донбас.
Джерело - Чемпіон.