В Україні пройде другий раунд Континентального кубка

Донбас отримав право на проведення раунду клубного турніру IIHF.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сьогодні, 21 червня, відбулася зустріч учасників Континентального кубка IIHF, під час якої були визначені склади груп.

Чемпіон України донецький Донбас буде стартувати із другого етапу. Також український клуб проведе раунд клубного турніру IIHF.

Матчі пройдуть 18-20 жовтня у Броварах на арені Термінал. Суперниками українського клубу будуть – Мого (Рига, Латвія), Корона (Брашов, Румунія), а також переможець групи А.

Раніше повідомлялося, що в українській хокейній лізі з'явиться новий клуб.

Нагадаємо, що у сезоні 2018/2019 років чемпіоном Української хокейної ліги став Донбас.

Джерело - Чемпіон.