Сент-Луїз Блюз уперше в своїй історії став володарем Кубку Стенлі.

Блюзмени стали 22 командою нової ери, яким підкорився найпрестижніший трофей світового хокею.

Клуб був заснований у 1967 році. Таким чином, очікування трофея склало 52 роки - це найтриваліший період в історії НХЛ.

Друге місце за цим показником у Лос-Анджелеса - 44 сезони до першого чемпіонства 2012-го року.

Третім йде Вашингтон - 43 сезони перед титулом-2018.

Most seasons before first #StanleyCup win:



51 – @StLouisBlues (2019)

44 – @LAKings (2012)

43 – @Capitals (2018)

32 – @DallasStars / North Stars (1999)

26 – @NHLCanes / Whalers (2006)#NHLStats #Game7 pic.twitter.com/oDq78eF81h