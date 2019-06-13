Команда 52 роки не могла досягнути титулу

Сент-Луїз Блюз уперше в своїй історії став володарем Кубку Стенлі.

Блюзмени стали 22 командою нової ери, яким підкорився найпрестижніший трофей світового хокею.

Клуб був заснований у 1967 році. Таким чином, очікування трофея склало 52 роки - це найтриваліший період в історії НХЛ.

Друге місце за цим показником у Лос-Анджелеса - 44 сезони до першого чемпіонства 2012-го року.

Третім йде Вашингтон - 43 сезони перед титулом-2018.

Нагадаємо, головний тренер Донбаса очолив збірну України.

Джерело - Чемпіон.