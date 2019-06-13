Сент-Луїз Блюз уперше в своїй історії став володарем Кубку Стенлі.
Блюзмени стали 22 командою нової ери, яким підкорився найпрестижніший трофей світового хокею.
Клуб був заснований у 1967 році. Таким чином, очікування трофея склало 52 роки - це найтриваліший період в історії НХЛ.
Друге місце за цим показником у Лос-Анджелеса - 44 сезони до першого чемпіонства 2012-го року.
Третім йде Вашингтон - 43 сезони перед титулом-2018.
Most seasons before first #StanleyCup win:— NHL Public Relations (@PR_NHL) June 13, 2019
51 – @StLouisBlues (2019)
44 – @LAKings (2012)
43 – @Capitals (2018)
32 – @DallasStars / North Stars (1999)
26 – @NHLCanes / Whalers (2006)#NHLStats #Game7 pic.twitter.com/oDq78eF81h
Нагадаємо, головний тренер Донбаса очолив збірну України.
Джерело - Чемпіон.