Донбас підтвердив повернення Бєлухіна

Донецький Донбас офіційно підтвердив повернення нападника Євгенія Бєлухіна

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У минулому сезоні Белухін грав за Торпедо з Усть-Каменогорська в ВХЛ. Форвард зіграв 52 матчі, в яких заробив 27 очок (9+18).

Евгеній Бєлухін виступав за донецький клуб у період із 2011 по 2014 рік. Протягом цього часу він провів 133 матчі. На його рахунку перша шайба в КХЛ за Донбас.

Раніше повідомлялося, що Зеленський натуралізував російського легіонера Донбасу.

Нагадаємо, УХЛ назвала найкращих у сезоні 2018/2019.