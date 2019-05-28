Зеленський натуралізував російського легіонера Донбасу

Російський хокеїст Олександр Костіков отримав українське громадянство.

Відповідний указ був опублікований на сайті президента України.

Нападник Донбасу Олександр Костіков є уродженцем Москви. У минулому сезоні зіграв у 36 матчах УХЛ, в яких забив 21 шайбу та допоміг своєму клубу в черговий раз стати чемпіоном України.

Раніше президент Донбасу Борис Колесніков повідомив, що нападник звернувся за отриманням українського паспорта.

Нагадаємо, УХЛ назвала найкращих у сезоні 2018/2019.

Також, журналіст Чемпіона отримав нагороду від УХЛ.

Джерело - Чемпіон.