Зірки хокейного року. УХЛ назвала найкращих у сезоні 2018/2019

Українська хокейна ліга вперше в історії провела церемонію нагородження найкращих гравців і менеджерів сезону 2018/19 - Зірки хокейного року.

Спеціальних призів були удостоєні найкращі хокеїсти, керівники хокейних клубів, тренери і найбільш активні ЗМІ. Відзначимо, що всього в рамках церемонії було передбачено понад 20 номінацій.

Переможці церемонії нагородження Зірки хокейного року виглядають наступним чином:

Найкращий воротар - Олег Петров (Дніпро);

Найкращий захисник - Всеволод Толстушко (Кременчук);

Найкращий нападник - Віталій Лялька (Донбас);

Найкращий бомбардир і снайпер чемпіонату - Микола Кисельов (Кременчук);

Найкращий тренер - Сергій Вітер (Донбас)

Найкращий нападник захисного плану - Тимур Гриценко (Кременчук);

Найкращий новачок - Денис Бородай (Білий Барс);

Джентльмен на льоду - Олексій Красильников (Кременчук);

Найкращий легіонер - Ілля Коренчук (Донбас);

Номінація Золота шайба - Артем Пуголовкін (Донбас);

Номінація Золота ключка - Олег Петров (Дніпро);

Номінація Золотий свисток - Олександр Батезатов;

Номінація За вірність грі - Віктор Захаров ( Донбас), Володимир Чердак (МХК Динамо), Андрій Хапков (Крижані Вовки), Валерій Середенко (МХК Динамо);

Номінація робота поза льодом - Донбас

Найкращий гравець юніорської хокейної ліги - Артем Целогородцев (Дніпро)

Найкращий український гравець на міжнародній арені - Андрій Міхнов (Тихи, Польща)

Найкращий гравець Жіночого чемпіонату - Дар'я Цімеренко (Україночка)

Найкраща прес-служба - Донбас

Кадрова підготовка - Білий Барс

Нагадаємо, журналіст Чемпіона отримав нагороду від УХЛ.

Джерело - УХЛ.