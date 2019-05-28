Зірки хокейного року. УХЛ назвала найкращих у сезоні 2018/2019

Українська хокейна ліга вперше в історії провела церемонію нагородження найкращих гравців і менеджерів сезону 2018/19 - Зірки хокейного року.
Спеціальних призів були удостоєні найкращі хокеїсти, керівники хокейних клубів, тренери і найбільш активні ЗМІ. Відзначимо, що всього в рамках церемонії було передбачено понад 20 номінацій.
Переможці церемонії нагородження Зірки хокейного року виглядають наступним чином:
Найкращий воротар - Олег Петров (Дніпро);
Найкращий захисник - Всеволод Толстушко (Кременчук);
Найкращий нападник - Віталій Лялька (Донбас);
Найкращий бомбардир і снайпер чемпіонату - Микола Кисельов (Кременчук);
Найкращий тренер - Сергій Вітер (Донбас)
Найкращий нападник захисного плану - Тимур Гриценко (Кременчук);
Найкращий новачок - Денис Бородай (Білий Барс);
Джентльмен на льоду - Олексій Красильников (Кременчук);
Найкращий легіонер - Ілля Коренчук (Донбас);
Номінація Золота шайба - Артем Пуголовкін (Донбас);
Номінація Золота ключка - Олег Петров (Дніпро);
Номінація Золотий свисток - Олександр Батезатов;
Номінація За вірність грі - Віктор Захаров ( Донбас), Володимир Чердак (МХК Динамо), Андрій Хапков (Крижані Вовки), Валерій Середенко (МХК Динамо);
Номінація робота поза льодом - Донбас
Найкращий гравець юніорської хокейної ліги - Артем Целогородцев (Дніпро)
Найкращий український гравець на міжнародній арені - Андрій Міхнов (Тихи, Польща)
Найкращий гравець Жіночого чемпіонату - Дар'я Цімеренко (Україночка)
Найкраща прес-служба - Донбас
Кадрова підготовка - Білий Барс
Нагадаємо, журналіст Чемпіона отримав нагороду від УХЛ.
Джерело - УХЛ.