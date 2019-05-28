Журналіст Чемпіона отримав нагороду від Української хокейної ліги

Українська хокейна ліга вперше в історії провела церемонію нагородження найкращих гравців і менеджерів сезону 2018/19 - Зірки хокейного року.

Спеціальними призами були відзначені найкращі хокеїсти, керівники хокейних клубів, тренери і найбільш активні ЗМІ. Відзначимо, що всього в рамках церемонії передбачено понад 20 номінацій.

ЗМІ, які висвітлюють український хокей:

Редакція телеканалу ICTV;

Редакція телеканалу XSPORT;

Редакція газети і сайту Сегодня;

Редакція інтернет-видання Обозреватель

Колектив Авторадіо.

Також на церемонії були нагороджені найкращі спортивні журналісти за підсумками минулого сезону:

Олексій Дишленко (сайт Segodnya.ua);

Андрій Ковальський (телеканал ICTV);

Олександр Сукманський (телеканал XSPORT);

Андрій Твердохліб (Чемпіон);

Джерело - Чемпіон.