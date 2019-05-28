Журналіст Чемпіона отримав нагороду від Української хокейної ліги

Українська хокейна ліга вперше в історії провела церемонію нагородження найкращих гравців і менеджерів сезону 2018/19 - Зірки хокейного року.
Спеціальними призами були відзначені найкращі хокеїсти, керівники хокейних клубів, тренери і найбільш активні ЗМІ. Відзначимо, що всього в рамках церемонії передбачено понад 20 номінацій.
ЗМІ, які висвітлюють український хокей:
Редакція телеканалу ICTV;
Редакція телеканалу XSPORT;
Редакція газети і сайту Сегодня;
Редакція інтернет-видання Обозреватель
Колектив Авторадіо.
Також на церемонії були нагороджені найкращі спортивні журналісти за підсумками минулого сезону:
Олексій Дишленко (сайт Segodnya.ua);
Андрій Ковальський (телеканал ICTV);
Олександр Сукманський (телеканал XSPORT);
Андрій Твердохліб (Чемпіон);
Джерело - Чемпіон.