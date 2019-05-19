Українська хокейна ліга привітала Шахтар з 12-м чемпіонством в УПЛ.

В одній з пропозицій у привітанні була використана фраза "наша команда".

"Помаранчево-чорні стали недосяжні для конкурентів достроково, в 29-му турі з 32, і до кінця сезону можуть лише зміцнити свої показники.

Підопічні Паулу Фонсеки третій сезон поспіль оформили золотий дубль, здобувши золоті медалі Прем'єр-ліги і національний Кубок. Шахтар - найтитулованіший клуб у період незалежності України (34 трофея).

У матчах чемпіонату наша команда зустрінеться з Динамо, Маріуполем і Львовом", - сказано в привітанні.