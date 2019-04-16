Збірна України займає передостаннє місце на чемпіонаті світу (U-18)

Після двох зіграних матчів на юніорському чемпіонаті світу в Дивізіоні IA збірна України (U-18) займає передостаннє п'яте місце в турнірній таблиці.

Після непоганого поєдинку з французами синьо-жовті поступилися збірній Данії (2:6). Німеччина підтвердила свої претензії на перше місце і вихід в еліту непростою, але яскравою перемогою в складному матчі з Норвегією, а Казахстан розбив господарів льоду команду з Франції.

Чемпіонат світу (U18)

дивізіон ІА

2-й тур

Данія — Україна 6:2

Німеччина — Норвегія 6:4

Франція — Казахстан 2:7

На даний момент без втрат йдуть збірні Німеччини та Данії. Дебютант Дивізіону IA Україна займає передостаннє місце, а в зоні вильоту знаходиться команда Норвегії, яка не набрала жодного очка.

Турнірне становище:

1. Німеччина 2 гри, 6 очок

2. Данія 2 гри, 6 очок

3. Казахстан 2 гри, 3 очка

4. Франція 2 гри, 2 очка

5. Україна 2 гри, 1 очко

6. Норвегія 2 гри, 0 очок

У вівторок, 16 квітня, на турнірі в Греноблі вихідний день, а в середу, 17 квітня, будуть зіграні наступні поєдинки:

Чемпіонат світу (U18)

дивізіон ІА

3-й тур

17 квітня

13:30 Україна — Казахстан

17:00 Німеччина — Данія

20:30 Франція — Норвегія

Нагадаємо, що найкраща команда за підсумками чемпіонату світу в Дивізіоні IA в наступному році зіграє у Вищому дивізіоні, а збірна, яка посіла останнє місце, вилетить до Дивізіону IB.

Нагадаємо, став відомий склад збірної гравців УХЛ на матч проти збірної України.

Раніше, Донбас всьоме став чемпіоном України.

Джерело - Чемпіон.