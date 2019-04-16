Збірна України займає передостаннє місце на чемпіонаті світу (U-18)

Після двох зіграних матчів на юніорському чемпіонаті світу в Дивізіоні IA збірна України (U-18) займає передостаннє п'яте місце в турнірній таблиці.
Після непоганого поєдинку з французами синьо-жовті поступилися збірній Данії (2:6). Німеччина підтвердила свої претензії на перше місце і вихід в еліту непростою, але яскравою перемогою в складному матчі з Норвегією, а Казахстан розбив господарів льоду команду з Франції.
Чемпіонат світу (U18)
дивізіон ІА
2-й тур
Данія — Україна 6:2
Німеччина — Норвегія 6:4
Франція — Казахстан 2:7
На даний момент без втрат йдуть збірні Німеччини та Данії. Дебютант Дивізіону IA Україна займає передостаннє місце, а в зоні вильоту знаходиться команда Норвегії, яка не набрала жодного очка.
Турнірне становище:
1. Німеччина 2 гри, 6 очок
2. Данія 2 гри, 6 очок
3. Казахстан 2 гри, 3 очка
4. Франція 2 гри, 2 очка
5. Україна 2 гри, 1 очко
6. Норвегія 2 гри, 0 очок
У вівторок, 16 квітня, на турнірі в Греноблі вихідний день, а в середу, 17 квітня, будуть зіграні наступні поєдинки:
Чемпіонат світу (U18)
дивізіон ІА
3-й тур
17 квітня
13:30 Україна — Казахстан
17:00 Німеччина — Данія
20:30 Франція — Норвегія
Нагадаємо, що найкраща команда за підсумками чемпіонату світу в Дивізіоні IA в наступному році зіграє у Вищому дивізіоні, а збірна, яка посіла останнє місце, вилетить до Дивізіону IB.
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Раніше, Донбас всьоме став чемпіоном України.
Джерело - Чемпіон.